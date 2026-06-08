Хикмет Гаджиев: Минная угроза остается серьезным вызовом для Азербайджана

В Азербайджане сообщили, что минная угроза остается серьезным вызовом для страны: общее число жертв с 1991 года превысило 3500 человек, из которых 427 пострадали начиная с 2020 года.

Помощник президента АР Хикмет Гаджиев сообщил о ситуации с минной угрозой в Азербайджане в своей публикации в социальной сети. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

“Мины остаются одним из самых тяжёлых последствий армяно-азербайджанского конфликта и продолжают уносить жизни даже спустя долгое время после прекращения активных боевых действий”

- Хикмет Гаджиев

​Согласно приведенным помощником президента данным, с 10 ноября 2020 года зарегистрировано 427 пострадавших от мин, 73 человека погибли и 354 получили ранения, из них 231 – гражданские лица. Хикмет Гаджиев уточнил, что с 1991 года общее число жертв мин превысило 3500 человек, включая 362 детей и 38 женщин.

Также Гаджиев отметил, что наличие мин мешает безопасному возвращению вынужденных переселенцев, развитию экономики и сельскому хозяйству, в то время как устранение каждого боеприпаса способствует восстановлению территорий.

“Каждая обнаруженная и обезвреженная мина – это не только потенциально спасённая жизнь, но и шаг на пути к восстановлению”

- Хикмет Гаджиев

Отметим, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2025 году продолжались работы по разминированию. О результатах деятельности сообщили в Агентстве по разминированию (ANAMA).

​За 2025 год в Карабахе и Восточном Зангезуре саперы обнаружили и обезвредили 1861 противотанковую мину, 4963 противопехотные мины и 52 392 неразорвавшихся боеприпаса. От мин была очищена территория в 69 205,7 га.