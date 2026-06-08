США и Иран обсуждают на переговорах четыре ключевые темы – СМИ

Представители США и Иран свели переговоры по ядерной программе до четырех основных тем. В частности, одной из этих тем является длительная приостановка обогащения урана Исламской Республикой.

Соединенные Штаты и Иран сконцентрировались в последние недели на обсуждении четырех основных элементов возможной сделки. Об этом сообщают американские чиновники и дипломаты.

"За несколько дней до недавней эскалации на Ближнем Востоке помощники президента (США Дональда – прим. ред) Трампа вели переговоры с Тегераном по четырем основным элементам соглашения о ядерной программе Ирана"

– газета New York Times

По данным издания, одним из этих элементов является отказ Ирана от обогащения урана на длительное время. США настаивают на том, чтобы Иран прекратил обогащение на 20 лет, сама же Исламская Республика готова согласиться лишь на 10-летний срок. При этом отмечается, что стороны могут договориться о приостановке на 15 лет.

По данным NYT, еще одним элементом является демонтаж ядерных объектов в Иране. США хотят, чтобы Исламская Республика демонтировала свои ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо, поврежденные в результате прошлогодних атак. Иран согласен на демонтаж только двух.

Кроме того, Вашингтон вместе с МАГАТЭ заинтересованы в разбавлении существующих запасов обогащенного урана в Иране. Американские чиновники подчеркивают, что США хотят играть активную роль в данном процессе. В свою очередь, иранская сторона готова лишь к тому, чтобы предоставить американцам роль наблюдателя.

Помимо этого, США намерены получить от Ирана согласие на проведение неожиданных инспекций ядерных объектов в любой точке страны.