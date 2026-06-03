Эмин Агаларов заинтересовался строительством отелей в Дагестане

Компания Agalarov Development готова передать Дагестану успешный опыт строительства азербайджанского курорта Sea Breeze для возведения отелей на побережье Каспия.

Опыт строительства отелей в Азербайджане могут применить на каспийском побережье Дагестана. Об этом заявил президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов в интервью РБК Кавказ в ходе ПМЭФ-2026.

Компания заинтересована в создании отелей в Дагестане, однако конкретные проекты пока отсутствуют. Договоренность о разработке проекта гостиничных комплексов на побережье Каспия была достигнута на встрече с руководством республики в рамках ПМЭФ-2026.

“Дагестан — удивительное место, я часто там бываю. Берег в Дагестане похож на тот, который я развиваю в Азербайджане. Фактически нас разделяет только граница — тот же климат, тот же песок, тот же Каспий. В связи с тем, что у меня уже достаточно большой опыт развития курортной недвижимости на Каспии, на каждой встрече говорю о том, что нам нужно зайти в кластер. Но пока никакой конкретики нет”

- Эмин Агаларов

Отметим, Agalarov Development развивает 10 направлений бизнеса, основным из которых является город-курорт Sea Breeze около Баку.

К 2028 году на территории курорта планируют построить 5 млн кв. м недвижимости на 500 га. В будущем на 1,7 тыс га возведут 30 млн кв м, а объем инвестиций может составить $45-50 млрд.