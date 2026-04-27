Посольство Нидерландов в Иране вернулось в Тегеран из Баку

Диппредставительство Нидерландов вернулось в Иран из Азербайджана. Дипломаты ранее покинули Тегеран из-за вооруженного конфликта.
Дипмиссия Нидерландов в Иране, которая временно находилась в Баку, вернулась в Тегеран. Дипломаты возобновили работу 7 июня, сообщает посольство Королевства в Азербайджане.
Дипломатическое представительство Нидерландов поблагодарило Азербайджан за помощь во время вынужденного переезда и пребывания на территории АР.
Отметим, что дипмиссия Королевства покинула Иран в начале иранской войны. Диппредставительство продолжило работу в Баку.