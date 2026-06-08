РФ сохранит объемы поставок электроэнергии за рубеж в 2026 году

В 2026 году объемы экспорта российской электроэнергии планируют сохранить на уровне прошлого года. Поставки продолжатся в 11 государств, включая Казахстан, Грузию и Турцию.

Единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии "Интер РАО" рассчитывает в 2026 году удержать объемы поставок на уровне 2025 года. Об этом сообщил глава энергохолдинга Сергей Дрегваль в ходе ПМЭФ-2026.

По словам руководителя компании, плановый показатель экспорта и импорта составит порядка 10 млрд кВт⋅ч. Основные поставки по-прежнему будут идти в Монголию, Казахстан и южном направлении — преимущественно в Грузию.

В 2025 году объем трансграничных операций холдинга снизился до 9,7 млрд кВт⋅ч, что на 6,9% меньше показателей 2024 года. Экспорт российской электроэнергии осуществлялся в 11 государств, включая Китай, Киргизию и Грузию с учетом транзитного перетока в Турцию.

Отметим, "Интер РАО" объединяет активы в сфере генерации тепла и электричества, энерготрейдинга, инжиниринга, энергомашиностроения и IT. Холдинг ведет деятельность в ряде государств и присутствует более чем в 30 субъектах РФ.