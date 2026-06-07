Россияне в мае стали основными туристами в Анталье

Россия в мае заняла первое место по турпотоку в Анталью, при этом поток туристов из РФ на турецкий курорт снизился на 11%.

В мае 2026 года Россия заняла первое место в списке ключевых въездных рынков Антальи, сообщает АТОР.

Всего за месяц Анталья приняла 1 591 419 иностранных туристов, прибывших воздушным путем, первое место заняли гости из России – 430 771 визит. Следом разместились Германия – 386 366 визитов, Великобритания – 177 183 визита, Польша и Нидерланды. При этом турпоток оказался выше прошлогоднего только для Германии (плюс 9%), турпоток из остальных страны снизился, российский – на 11%.

В целом Анталья в мае этого года недосчиталась 7,5% туристов.

Чаще всего россияне в конце весны выбирали туры в Кемер, Аланью или Сиде, и проводили на отдыхе 7 ночей.