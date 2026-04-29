Мест в отелях станет на 10% больше в Кисловодске

Три новые гостиницы премиального класса строятся в курортном Кисловодске. Их открытие позволит нарастить количество мест в отелях на 10%.

Новые отели возводят в Кисловодске – после их ввода в работу койко-мест в городе станет больше на 10%, заявил мэр города Евгений Моисеев.

По его словам, практически все места размещения, которые строятся в данный момент в Кисловодске, представляют собой премиальный сегмент – 4 или 5 звезд.

"Это новый оздоровительный центр в районе Старого озера, новый санаторий рядом с Каскадной лестницей и еще один подобный туристический объект"

– Евгений Моисеев

Отметив значительный масштаб новых объектов, он пояснил, что инвесторы уже занялись их реализацией. При этом первые объекты будут сданы в эксплуатацию с 2027 года, а все объекты будут достроены в течение трех лет, пишет ТАСС.

"Полагаю, что мы можем прибавить до 10% коечной емкости в течение ближайших двух лет только по этим нескольким крупным объектам"

– Евгений Моисеев

Он добавил, что на июнь нынешнего года в городе насчитывается 20 тыс койко-мест.