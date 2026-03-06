В Кремле заявили, что сохраняют диалог с США

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что российская сторона сохраняет связь с американскими коллегами по рабочим вопросам.

Российско-американские контакты продолжаются по рабочим каналам диалога, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что российская сторона активно поддерживает связь со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

"Рабочие каналы диалога между ними и нами работают"

— Дмитрий Песков

Пока что дата визита представителей Соединенных Штатов в Россию не известна.

Но здесь им всегда будут рады, сообщил пресс-секретарь, поскольку Москва всегда нацелена на диалог по разносторонней повестке.

По словам представителя Кремля, посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта пока "стоит на паузе".

Тем не менее, как подчеркнул Песков, американские переговорщики продолжают контакты как с Москвой, так и с Киевом.

"Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами"

– Дмитрий Песков