Расширение экономических связей обсудили Анкара и Дамаск

Глава Минторговли Турции подтвердил настрой на развитие экономического взаимодействия с Сирией. Он отметил, что в среднесрочной перспективе Анкара и Дамаск будут стремиться к объему торговли в $10 млрд.

В Газиантепе состоялась встреча главы Минторговли Турции Омера Болата и главы Минэкономики Сирии Мухаммеда Нидаля аш-Шаара. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях турецкий министр.

Он подчеркнул, что вместе с сирийским министром принял участие в открытии Саммита экономик городов.

"В соответствии с видением регионального развития и сильной Турции, представленным под лидерством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мы всесторонне оценили будущее экономических отношений между Турцией и Сирией в контексте новых возможностей, открывающихся в сферах торговли, инвестиций, логистики, производства и таможенного дела"

– Омер Болат

Глава турецкого ведомства отметил, что укрепление стабильности и прогресс в процессе восстановления Сирии открывают двери в новую эпоху с точки зрения экономического развития региона.

"Турция действует на основе принципов взаимной выгоды, совместного развития и регионального процветания. Мы решительно продолжаем работу по превращению преобразующей силы торговли в долгосрочное сотрудничество"

– министр торговли Турции

Он напомнил, что в прошлом году турецкий экспорт в САР вырос более чем на 50% и превысил $3 млрд.

"Наш экспорт в Сирию, который в 2025 году увеличился на 50,7% и достиг $3,3 млрд, а также сильная динамика, сохраняющаяся в 2026 году, являются наиболее конкретным показателем доверия нашего делового мира к этому процессу. Укрепляя приграничную торговлю предпринимаемыми шагами, мы стремимся сделать Сирию важной частью безопасного и устойчивого торгового коридора, ведущего в самое сердце Ближнего Востока"

– турецкий министр

Он подчеркнул, что их цель – вывести экономические отношения Анкары и Дамаска на гораздо более высокий уровень и достичь в среднесрочной перспективе объема торговли в $10 млрд.