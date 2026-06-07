Ледники на Эльбрусе отступили почти на 300 метров за 50 лет

За последние 50 лет ледники на горе Эльбрус отступили почти на 300 метров, при этом в некоторых республиках Северного Кавказа они уже практически полностью исчезли.

На Эльбрусе ледники отступили почти на 300 метров за последние 50 лет. Об этом сообщила агентству РИА Новости заведующая лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.

Исследования на Эльбрусском ледниковом массиве с 2022 по 2025 годы показали, что ледники Азау, Малый Азау и Гарабаши отступили на 300 метров. Аналогичное таяние фиксируется на других ледниках Кавказа, при этом ледники северной ориентации стабильнее ледников южной экспозиции, уточнила Кондратьева.

Главной причиной таяния ледников выступает региональное потепление. В высокогорной зоне Кабардино-Балкарии за 50 лет среднемесячная температура увеличилась на 0,9 градуса, а сумма осадков увеличилась на 138 мм, добавила доктор географических наук.

Как предупредила эксперт, ускорение таяния ледников увеличивает объемы речного стока и риски паводков, а также активизирует сход селей и оползней. Тенденция к полному исчезновению малых ледников прослеживается в восточной части Северного Кавказа.