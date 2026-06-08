Иран может атаковать базы США по всему миру

В Тегеране предупредили о возможном ответе на передачу замороженных иранских активов третьим странам: по базам США в этих странах могут быть нанесены удары.

Американские базы по всему миру могут подвергнуться ударам со стороны Ирана, предупредил главный редактор проправительственной газеты Kayhan Хосейн Шариатмадари.

По его словам, как военные, так и экономические объекты США Исламская Республика будет считать законными целями, если иранские замороженные активы передадут третьим странам.

Главред уточнил, что такие удары могут быть нанесены ракетами и беспилотниками.

В качестве еще одной меры он назвал конфискацию судов и танкеров государств, которые получат активы ИРИ.

"США и их союзники в регионе не смогут противостоять таким действиям"

– Хосейн Шариатмадари