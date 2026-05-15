Вестник Кавказа

В Абхазии допустили запуск авиарейсов в другие страны

В Абхазии допустили запуск авиарейсов в другие страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Абхазии рассказал, что республика нацелена на запуск рейсов по зарубежным направлениям, но сейчас это невозможно.

Абхазия заинтересована в том, чтобы в будущем из международного аэропорта Сухума выполнялись рейсы не только в Россию, но и в другие страны, поделился президент республики Бадра Гунба.

Прежде всего он напомнил, что в аэропорт, запущенный в прошлом году, сейчас выполняются рейсы из ряда российских городов, Россия является приоритетным направлением. При этом в будущем республика не исключает возможности запуска рейсов и по другим зарубежным направлениям. В настоящее время такой возможности нет из-за сложных отношений с Грузией.

"Однозначно, конечно же, мы нацелены на эту работу. <…> За исключением России в другие страны осуществить (полеты - ред.), к сожалению, пока невозможно, поскольку Грузия блокирует это через ICAO"

– Бадра Гунба

Глава республики выразил надежду на то, что этот вопрос скоро будет разрешен, передает РИА Новости.

ICAO (International Civil Aviation Organization) – организация, устанавливающая международные нормы для гражданской авиации, также она координирует развитие авиации, разрабатывает стандарты безопасности и занимается аэронавигацией. ИКАО объединяет 193 государства.

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