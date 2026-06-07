Кобахидзе рассказал о влиянии Иванишвили на решения правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поведал о том, как почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили участвует в принятии решений властями Грузии.

Основатель, почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в определенной степени оказывает влияние на политику правительства, рассказал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Бидзина Иванишвили влияет на правительственные решения только в той мере, в какой это соответствует роли почетного председателя правящей партии. Это значит, что он по сути не вмешивается в управление правительством и кадровые вопросы"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер пояснил, что, будучи главой правительства и вторым человеком в "Грузинской мечте", он нередко прибегает к советам Иванишвили по наиболее важным для Грузии вопросам.

"Его советы всегда бесценны, и отказаться от этой возможности было бы неправильным прежде всего с точки зрения интересов страны"

− Ираклий Кобахидзе

Глава правительства отметил, что Иванишвили ценит мнения, которые выражаются разными членами команды. В то же время, уточнил премьер, позиция основателя партии, как правило, оказывается лидирующей, поскольку он обладает особыми компетенциями.