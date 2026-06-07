Вестник Кавказа

Вэнс: США нацелены на сделку с Ираном вне зависимости от позиции Израиля

Вэнс: США нацелены на сделку с Ираном вне зависимости от позиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сделка с Ираном отвечает интересам США, и добиваться ее американская сторона продолжит вне зависимости от позиции Израиля, рассказал Вэнс.

США продолжат добиваться соглашения с Ираном, невзирая на позицию Израиля по этому вопросу, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

"Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравится или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться"

– Джей Ди Вэнс

Он уточнил, что показателем результативности сделки станет выполнение иранской стороной условий соглашения. договоренности с Вашингтоном станет одним из ключевых показателей ее результативности.

"Несомненно, одним из важнейших критериев, позволяющих судить об успехе данного соглашения, является не то, что иранская сторона зафиксирует на бумаге, а фактическое следование ею требованиям достигнутой договоренности"

– Джей Ди Вэнс

Отметим, что американский лидер Дональд Трамп полагает, что сделка может состояться в двухнедельный срок.

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