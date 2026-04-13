Эвакуация с АЭС "Бушер": Росатом оставил на объекте 20 человек

Накануне состоялась финальная волна эвакуации российского персонала с иранской АЭС "Бушер", были вывезены 108 человек, этой ночью они должны будут пересечь границу с Арменией. На станции осталось 20 специалистов.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о ситуации с персоналом АЭС "Бушер" в Иране.

В ночь на 15 апреля границу Ирана и Армении должны пересечь 108 человек, которых вывезли утром 13 апреля с атомной станции на юге Ирана в рамках финальной волны эвакуации российского персонала, сообщил Лихачев.

"Последняя волна эвакуации с иранской атомной электростанции российских специалистов в количестве 108 человек выехала сегодня в 5.30 утра из Исфахана в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, к ночи они ее пересекут и из Армении прилетят в Москву"

– Алексей Лихачев

При этом не все сотрудники были эвакуированы, на объекте продолжат оставаться 20 специалистов, отметил глава госкорпорации.

"На самой станции осталось 20 человек. Это руководитель нашего филиала, его замы, работники блока безопасности и технические инженеры"

– Алексей Лихачев

Он также сообщил, что иранская сторона просит "Росатом" находиться в готовности, чтобы возобновить строительные работы на площадке в Бушере.