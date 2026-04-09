Иранская АЭС "Бушер" выдержала удары США и Израиля

Удары авиации США и Израиля по АЭС "Бушер" в Иране не нанесли существенного урона иранской атомной станции, она работает в штатном режиме, не создавая угроз для здоровья населения.

Удары по АЭС "Бушер" США и Израиля не сказались на работе ядерного объекта, электростанция продолжает производить и выдавать в энергосистему страны электроэнергию, сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

"Эти объекты АЭС "Бушер" в настоящий момент функционируют. Были предусмотрены все меры безопасности для защиты здоровья населения там"

- Фатеме Мохаджерани

Коллеги из организации по атомной энергии Ирана задействовали все необходимые протоколы по защите объектов, полностью обеспечив безопасность объекта, добавила официальный представитель правительства Ирана, передает РИА Новости.

В то же время Мохаджерани отметила, что удары по работающей атомной электростанции угрожают безопасности всего ближневосточного региона, поскольку если со станцией все же что-то произойдет, то все страны Персидского залива почувствуют это на себе.

Вопрос не сводится к одной провинции, он затрагивает весь регион, который понес бы серьезный ущерб, добавила Фатеме Мохаджерани.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 апреля территория атомной электростанции "Бушер" в Иране подверглась ударам Соединенных Штатов и Израиля, рассказали в Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ). Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий, жертвой обстрела стал один человек. В организации отметили, что основная часть АЭС не пострадала. Обстрел не повлиял на ее эксплуатацию.