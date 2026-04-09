Иранская АЭС "Бушер" выдержала удары США и Израиля

Удары по АЭС "Бушер" США и Израиля не сказались на работе ядерного объекта, электростанция продолжает производить и выдавать в энергосистему страны электроэнергию, сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
"Эти объекты АЭС "Бушер" в настоящий момент функционируют. Были предусмотрены все меры безопасности для защиты здоровья населения там"
- Фатеме Мохаджерани
Коллеги из организации по атомной энергии Ирана задействовали все необходимые протоколы по защите объектов, полностью обеспечив безопасность объекта, добавила официальный представитель правительства Ирана, передает РИА Новости.
В то же время Мохаджерани отметила, что удары по работающей атомной электростанции угрожают безопасности всего ближневосточного региона, поскольку если со станцией все же что-то произойдет, то все страны Персидского залива почувствуют это на себе.
Вопрос не сводится к одной провинции, он затрагивает весь регион, который понес бы серьезный ущерб, добавила Фатеме Мохаджерани.
Напомним, ранее мы писали о том, что 4 апреля территория атомной электростанции "Бушер" в Иране подверглась ударам Соединенных Штатов и Израиля, рассказали в Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ). Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий, жертвой обстрела стал один человек. В организации отметили, что основная часть АЭС не пострадала. Обстрел не повлиял на ее эксплуатацию.