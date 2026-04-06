Иран просит Россию вернуться к проекту АЭС Бушер

Тегеран обратился к Москве с просьбой по возможности заняться перезагрузкой проекта атомной электростанции Бушер.

Власти Ирана попросили российскую сторону по возможности в максимально сжатые сроки "перезагрузить" проект АЭС Бушер – обращение было направлено на фоне перемирия с США, такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что проект АЭС Бушер продолжает оставаться российским. Лихачев пояснил, что к нему обратился глава Организации по атомной энергии Ирана, вице-президент Исламской Республики Мохаммад Эслами и попросил изыскать возможность в ближайшее время вернуться к работе над проектом. Глава Росатома отметил моральную готовность российской стороны к действиям.

"Понятно, что обстоятельства пока этого не позволяют, но, на мой взгляд, такой сигнал от иранской атомной промышленности тоже рождает определенный оптимизм"

– Алексей Лихачев

Говоря о двухнедельном перемирии Ирана и США, глава госкорпорации заявил об "определенном облегчении". Он также обратил внимание на то, что станция Бушер продолжает являться "технологическим приоритетом" Росатома.

При этом Лихачев добавил, что на данный момент, несмотря на установление режима прекращения огня, Росатом планирует новую волну эвакуации с АЭС, так как ключевой приоритет сейчас – жизнь и здоровье людей.