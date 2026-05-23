Делегация Тегерана прибыла в Доху на переговоры с США

Переговорщики от Ирана прибыли в столицу Катара для обсуждения условий урегулирования конфликта с США. В состав переговорной группы Тегерана вошли  спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава Центробанка ИРИ Абдольнасер Хеммати, а также министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. 

По данным источника Reuters, консультации будут посвящены проблеме Ормузского пролива, а также иранских запасов урана высокого уровня обогащения. 

Присутствие Хеммати в составе иранской делегации означает, что стороны будут обсуждать вопрос разморозки иранских активов, сообщает издание.

