В Кремле анонсировали скорый визит Путина в Казахстан

Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан официально подтвердили в Кремле. В рамках поездки также запланировано участие в заседании высшей комиссии ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит с государственным визитом Астану, где примет участие в мероприятиях по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что после завершения основной программы поездки целый день лидеры стран и правительств посвятят тематике ЕАЭС. В этот день состоится заседание высшей комиссии союза.

Напомним, 28 и 29 мая в Астане пройдут Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главной темой мероприятий в этом году станет внедрение искусственного интеллекта в экономику стран объединения.

Предыдущий визит Владимира Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2024 года. Тогда по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне стороны подписали около 20 совместных документов.