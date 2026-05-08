Путин посетит Казахстан с госвизитом 27-29 мая – Акорда

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
В Астане назвали точные даты предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Он стартует 27 мая и завершится 29 мая.

Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан в ближайшие дни, об этом сообщает Акорда.

"27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин"

– Акорда

В сообщении озвучивается и повестка переговоров. В ходе них главы государств поговорят о нынешнем состоянии всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Москвой и Астаной. Кроме того, будут рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений.

В четверг 28 мая состоится Евразийский экономический форум. В нем примут участие главы стран-участниц ЕАЭС.

В заключительный день визита, 29 мая, будет проведено заседание Высшего Евразийского экономического совета.

