В Казахстане начали собирать комбайны Ростсельмаша

Российские зерноуборочные комбайны Т500 начали собирать на заводе в Кокшетау - для запуска новой модели специалисты предприятия прошли обучение, включая практику на головной производственной площадке компании в Ростове-на-Дону.

Крупнейший российский производитель сельхозтехники, компания Ростсельмаш, начала производство своего зерноуборочного комбайна Т500, предприятие заработало на базе завода в казахстанском Кокшетау, - сообщила пресс-служба компании.

" Ростсельмаш продолжает укреплять свои производственные мощности в Казахстане. На заводе Kazrost Engineering в городе Кокшетау запущено производство зерноуборочного комбайна Т500"

Производство новой техники для предприятия дело знакомое - с 2013 года здесь успешно выпускаются комбайны VECTOR 410 и ACROS 550, специалисты предприятия прошли курс обучения и производственную практику на основной площадке компании в городе Ростов-на-Дону, передает агентство АПК Новости.

Завод уже выполнил все требования по локализации новой модели, которые оговариваются соглашением о промышленной сборке, а специалисты освоили все нюансы новой для предприятия модели.

Теперь части оборудования Т500 выпускаются на самом заводе в Казахстане – это верхняя часть бункера зерноуборщика, наклонная камера, измельчитель соломы, элеваторы, а также поручни и лестницы,а также мосты ведущих колес, говорится в сообщении.