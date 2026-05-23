Кремль: Россия и Армения остаются друзьями и находятся в диалоге

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Ереван связаны дружественными отношения и поддерживают диалог как члены ЕАЭС.
"Мы продолжаем диалог. Мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями - и будем делать это и дальше. Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов"
– Дмитрий Песков
Как отметил спикер Кремля, дальнейший путь экономической интеграции Армении будет избран по результатам референдума, это будет волеизъявление народа.
"И это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить"
– Дмитрий Песков
По словам Пескова, Москва услышала заявления из Еревана об отсутствии намерений продвигать антироссийскую риторику.
В Кремле рассчитывают, что Армения в том или ином формате примет участие в во встрече лидеров ЕАЭС, несмотря на заявления Пашиняна о невозможности посетить саммит из-за грядущих выборов в РА.