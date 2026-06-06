Вестник Кавказа

Российская сборная по футболу обыграла крупно Тринидад и Тобаго

Российская сборная по футболу обыграла крупно Тринидад и Тобаго
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подопечные Валерия Карпина забили в двух последних матчах в ворота соперников шесть безответных мячей. Несколько дней назад российская команда переиграла команду Буркина-Фасо, а сегодня – Тринидад и Тобаго.

Сборная России по футболу одержала 9 июня крупную победу над командой Тринидада и Тобаго

Игра проходила в Калининграде и завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе российской сборной отметились защитники Мингиян Бевеев (7-я минута) и Александр Сильянов (15-я), а также полузащитник Алексей Батраков (60-я).

Напомним, 5 июня подопечные Валерия Карпина разгромили со счетом 3:0 сборную Буркина-Фасо. Таким образом, сборная России одержала две крупные сухие победы подряд впервые с марта 2025 года. Тогда были обыграны Гренада и Замбия.

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