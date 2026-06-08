Голоса пересчитают на почти 90 участках в Армении

Пересчет голосов, поданных на парламентских выборах в Армении, по решению ЦИК РА, будет производиться на почти 90 участках.

Избиркомы проведут пересчет голосов на 86 избирательных участках в двух десятках избирательных округов, сообщили в Центральной избирательной комиссии Армении.

В ЦИК пояснили, что результаты голосования будут перепроверены по ходатайствам партий и блоков, участвовавших в выборах в Национальное собрание, которые прошил 7 июня.

Ранее ЦИК сообщил, что оппозиционные партии и блоки обратились с требованием пересчитать поданные голоса на 555 избирательных участках.

Стоит отметить, что в общей сложности по всей Армении действовали 2005 участков. Таким образом, оппозиционеры предлагали повторно посчитать голоса на более чем 27% участков.