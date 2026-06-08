Выход из ДНЯО не соответствует интересам Ирана - МИД РФ

Возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия лишит страну механизмов развития мирного атома и даст повод для крайних мер, считают в МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является невыгодным шагом для Ирана. Об этом посол по особым поручениям ведомства Андрей Белоусов.

"Исламская Республика Иран — это суверенное государство, и иранцы могут принять любое решение. Но, на мой взгляд, выход из ДНЯО ни в данный момент, ни в будущем не в интересах Ирана по многим причинам"

— Андрей Белоусов

По словам дипломата, отказ от договора лишит Иран базы для развития мирной атомной энергетики и даст противникам повод для крайних мер, поэтому руководство страны не пойдет на этот шаг.

Отметим, ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Реза допускал выход страны из ДНЯО и прорыв морской блокады в случае вторжения США в Персидский залив или агрессии в отношении Ормузского пролива.