Вестник Кавказа

Выход из ДНЯО не соответствует интересам Ирана - МИД РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия лишит страну механизмов развития мирного атома и даст повод для крайних мер, считают в МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является невыгодным шагом для Ирана. Об этом посол по особым поручениям ведомства Андрей Белоусов.

"Исламская Республика Иран — это суверенное государство, и иранцы могут принять любое решение. Но, на мой взгляд, выход из ДНЯО ни в данный момент, ни в будущем не в интересах Ирана по многим причинам"

 — Андрей Белоусов

По словам дипломата, отказ от договора лишит Иран базы для развития мирной атомной энергетики и даст противникам повод для крайних мер, поэтому руководство страны не пойдет на этот шаг.

Отметим, ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Реза допускал выход страны из ДНЯО и прорыв морской блокады в случае вторжения США в Персидский залив или агрессии в отношении Ормузского пролива.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.