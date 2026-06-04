В министерстве финансов РФ заявили о том, что страны БРИКС начали тестировать новые платежные платформы.

Страны-участницы БРИКС приступили к пилотному тестированию альтернативных поатежных систем, такое заявление сделал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Он отметил, что подобная инициатива была выдвинута еще в 2024 году, когда российская сторона предложила создать цифровую расчетно-платежную платформу BRICS Bridge.

"Несмотря на то, что конкретных платформ еще не было создано, есть первые результаты - это определенное пилотирование на двусторонней основе некоторых из этих инициатив"

— Иван Чебесков

Как рассказал замминистра финансов, альтернативная платежная система подойдет для международных расчетов без использования западной банковской инфраструктуры.

Таким образом BRICS Bridge может стать альтернативой западного SWIFT, подчеркнул Чебесков.

"В 2022-2024 годах это выглядело как что-то новое, что предлагает Российская Федерация, (так как - ред.) у России возникли сложности. Теперь это уже взято за основу большинством стран, в этом есть необходимость. В будущем такие системы должны иметь место быть"

– Иван Чебесков

При этом, сообщил он, некоторые российские партнеры "пока не решаются публично обсуждать большие платформенные решения, поскольку опасаются геополитических последствий".

Однако они выступают за развитие диалога с РФ в этой области и готовы сотрудничать, участвуя в подобных инициативах, заверил Чебесков.