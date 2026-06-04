Площадь плодовых садов в КЧР увеличат более чем в 2 раза

К 2030 году власти Карачаево-Черкесии планируют увеличить общую площадь плодовых садов на территории региона в 2,3 раза, достигнув итогового показателя в 3,5 тыс га.

В Карачаево-Черкесии планируют увеличить площади плодовых садов до 3,5 тыс га к 2030 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе послания региональному парламенту.

​По словам главы республики, это обеспечит долгосрочную устойчивость сельскохозяйственной отрасли региона.

"На сегодняшний день заложено 1,5 тыс. га садов, преимущественно интенсивного, суперинтенсивного типа. К 2030 году за счет разных форм садоводства планируем увеличить площади еще на 2 тыс. га. Это инвестиции в долгосрочную устойчивость отрасли"

- Рашид Темрезов

​Вместе с тем развиваются мощности для переработки и хранения урожая. Сейчас уже действуют два комплекса, способных вместить 15 тыс т фруктов.

Кроме того, к запуску готовятся еще два проекта. В КЧР планируют построить специализированный склад для овощей, а также новый крупный объект, рассчитанный на хранение 60 тыс т продукции.