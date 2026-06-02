Постпреды ЕС приступают к обсуждению новых антироссийских санкций

В ЕС завтра начнется обсуждение 21-го пакета санкций против России. Данный вопрос включен в повестку заседания, которое стартует в 10:00 по московскому времени.

В среду, 10 июня, постпреды стран Евросоюза начнут обсуждать и согласовывать предложенный Еврокомиссией 21-й пакета санкций против России.

Согласно повестке заседания, данный вопрос включен в повестку встречи, которая стартует завтра в 9:00 по брюссельскому времени (10:00 мск). Представители Еврокомиссии представят странам-членам предложения по новым санкциям, после чего состоится обмен мнениями.

В повестку включены проекты решений и регламентов ЕС, которые касаются ограничительных мер в связи с Украиной, а также санкционных режимов в отношении Беларуси.

Ранее сообщалось, что в 21-й пакет санкций могут войти новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов. В частности, в ЕС хотят внести в черные списки 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран. Кроме того, ожидается, что новый санкционный пакет будет включать в себя новые экспортные и импортные рестрикции.