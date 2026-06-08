Вестник Кавказа

Замглавы МИД России встретился с главой дипмиссии Азербайджана

Замглавы МИД России встретился с главой дипмиссии Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Галузин и Рахман Мустафаев на встрече затронули актуальные вопросы связей двух стран, а также коснулись международной тематики.

Замглавы МИД России Михаил Галузин провел встречу с главой дипмиссии Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Стороны обсудили динамику развития отношений Москвы и Баку, а также затронули международные вопросы.   

"Обсуждены актуальные вопросы повестки дня российско-азербайджанских отношений, а также некоторые международные темы"

– Рахман Мустафаев 

Отметим, что Рахман Мустафаев ранее выступил на ПМЭФ. Посол отметил достижения двух стран в развитии экономических связей, а также призвал расширять инвестиции в перспективные проекты на территории Азербайджана.

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