Замглавы МИД России встретился с главой дипмиссии Азербайджана

Михаил Галузин и Рахман Мустафаев на встрече затронули актуальные вопросы связей двух стран, а также коснулись международной тематики.
Замглавы МИД России Михаил Галузин провел встречу с главой дипмиссии Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Стороны обсудили динамику развития отношений Москвы и Баку, а также затронули международные вопросы.
"Обсуждены актуальные вопросы повестки дня российско-азербайджанских отношений, а также некоторые международные темы"
– Рахман Мустафаев
Отметим, что Рахман Мустафаев ранее выступил на ПМЭФ. Посол отметил достижения двух стран в развитии экономических связей, а также призвал расширять инвестиции в перспективные проекты на территории Азербайджана.