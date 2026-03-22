Летевший из Москвы в Тбилиси самолет экстренно сел в Волгограде

Летевший из Москвы в Тбилиси самолет экстренно сел в Волгограде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Направлявшийся из столицы России в столицу Грузии самолет вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки.

В Волгограде совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Москвы в Тбилиси. Об этом рассказали 21 апреля в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Экипаж воздушного судна принял решение об экстренной посадке после того, как одной из пассажирок стало плохо.

Лайнер приземлился на запасном аэродроме.

В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, однако спасти пассажирку не удалось, она умерла.

Согласно предварительной информации, самолет уже вылетел из Волгограда в столицу Грузии.

