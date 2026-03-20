Птица развернула летевший из Москвы в Баку самолет

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Баку, вернулся в столицу России из-за столкновения с птицей. Об этом рассказали 22 марта в самом авиаперевозчике.

"В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета ("Шереметьево" – прим. ред.) по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета"

– "Аэрофлот"

В 12:09 лайнер успешно совершил посадку в "Шереметьево", после чего самостоятельно отправился на место стоянки.

В авиакомпании поведали, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, поскольку вернувшийся в российскую столицу борт необходимо сначала проверить на наличие технических неисправностей.