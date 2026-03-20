Вестник Кавказа

Птица развернула летевший из Москвы в Баку самолет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вылетевший в Баку самолет вынужден был вернуться в российскую столицу из-за столкновения с птицей. Посадка в аэропорту вылета прошла в штатном режиме.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва – Баку, вернулся в столицу России из-за столкновения с птицей. Об этом рассказали 22 марта в самом авиаперевозчике.

"В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета ("Шереметьево" – прим. ред.) по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета"

– "Аэрофлот"

В 12:09 лайнер успешно совершил посадку в "Шереметьево", после чего самостоятельно отправился на место стоянки.

В авиакомпании поведали, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, поскольку вернувшийся в российскую столицу борт необходимо сначала проверить на наличие технических неисправностей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.