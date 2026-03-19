Самолет Fly One не смог сесть в Тбилиси

Авиалайнер молдавского лоукостера Fly One, начавшего выполнять регулярные и чартерные авиарейсы в начале наступившего 2016 года и базирующегося в международном аэропорту Кишинев, сегодня, выполняя рейс Ереван-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту и вернулся в Ереван после нескольких минут кружения в небе.

Как сообщили авиавласти Армении, это произошло из-за о технической неполадки на борту воздушного судна, сообщили в Комитете гражданской авиации Армении, передает NEWS.am.

Самолет вынужден был с пассажирами на борту вернуться в Ереван, сейчас армянские авиаторы устраняют неполадку, вскоре авиалайнер снова вылетит в Грузию.

Подробности авиапроисшествия не сообщаются, известно лишь, что пассажиры воздушного судна в нем не пострадали, говорится в сообщении.

