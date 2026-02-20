Под Волгоградом жестко приземлился Ан-2

Сегодня вечером жесткую посадку на взлетно-посадочной полосе города Камышин в Волгоградской области совершил самолет малой авиации Ан-2, подробности авиапроисшествия не сообщаются.

Сегодня вечером в городе Камышин Волгоградской области совершил жесткую посадку самолет малой авиации Ан-2, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 20 марта 2026 года, воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку Камышин в Волгоградской области"

Был ли самолет пассажирским или выполнял технические задачи, а также есть ли жертвы и пострадавшие, пока не сообщается, передает "Итнерфакс".

Транспортная прокуратура уже организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта, на месте происшествия работают следователи, которые выясняют причины происшествия, говорится в сообщении.