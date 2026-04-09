В КЧР объявили о повышенной опасности схода лавин

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин. Опасная обстановка в горах сохранится в течение двух дней.

В горах Карачаево-Черкесии 20 и 21 апреля прогнозируется повышенная опасность схода снежных масс на высоте более 2 тыс метров. Такое экстренное предупреждение опубликовало Главное управление МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах республики 20-21 апреля лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий"

– МЧС

В спасательном ведомстве отмечают высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий в этот период.

Снежные лавины могут стать причиной серьезных разрушений инфраструктуры. Существует риск повреждения зданий, сооружений, линий связи и электропередачи, а также перекрытия автомобильных дорог и мостов.

Специалисты настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам не выходить в горы во время снегопада или непогоды. В целях безопасности следует избегать мест возможного спуска лавин, которые чаще всего сходят на склонах крутизной более 30 градусов.