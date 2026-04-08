В преддверии паводка в КБР проведут мониторинг состояния мостов

Руководитель Республики Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о старте инспекции мостовых сооружений и водопропускных труб перед началом паводкового сезона.
Он подчеркнул, что дополнительные проверки необходимы в связи с ожидаемыми ливнями и риском выхода рек из берегов.
"В связи с прогнозируемыми осадками, ухудшением погодных условий и возможным повышением уровня воды в реках, в настоящее время специалисты проводят дополнительные обследования"
- Казбек Коков
Сотрудники Управления дорожного хозяйства региона осматривают мосты для выявления дефектов и повреждений конструкций. При обнаружении подмывов опор специалисты незамедлительно проводят расчистку и укрепление этих сооружений.
Основной объем плановых работ по подготовке инфраструктуры дорожники выполнили в зимний период. Сейчас мониторинг состояния мостов в Кабардино-Балкарии продолжается для обеспечения безопасности движения на участках с риском подтопления.