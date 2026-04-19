Вестник Кавказа

Новая сделка с Ираном будет лучше прежней – Трамп

© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Дональд Трамп пообещал, что новое соглашение с Ираном превзойдет предыдущую ядерную сделку.

Соглашение с Ираном, которое может быть заключено в скором времени по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана, будет превосходить прежнее, уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп.

Глава государства охарактеризовал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) как одно из самых неблагоприятных для безопасности США соглашений. По его словам, этот документ давал Ирану возможность работать над созданием ядерного оружия, а новое соглашение, которое будет заключено при нем, позволит предотвратить такой ход событий.

Кроме того, Трамп пояснил, что если бы он во время своего первого срока не вывел США из СВПД, то Иран бы создал ядерное оружие и мог бы использовать его против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1030 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.