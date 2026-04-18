РФ ожидает положительных итогов переговоров в Исламабаде — МИД

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что российская сторона ожидает положительных результатов урегулирования конфликта вокруг Ирана.

Москва ждет положительных новостей относительно переговоров США и Ирана в Пакистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, об этом он сказал в рамках переговоров с и.о. главы МИД и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром.

Также, Лавров заявил о том, что Москва "рассчитывает на возобновление дипломатических усилий на данном направлении".

Как подчеркнул глава МИД РФ, кризис в регионе Персидского залива сложился по причине "неспровоцированной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран".

Москва и Триполи выступают за скорейшее урегулирование военного конфликта США и Ирана, отметили в официальном заявлении пресс-службы.

"И Россия, и Ливия выступают за скорейшее прекращение любых рецидивов применения силы, за налаживание устойчивого политико-дипломатического процесса"

– Сергей Лавров

Необходимо учитывать в рамках переговорного процесса интересы всех "без исключения государств региона, включая дружественные России арабские страны Залива", заключил глава МИД России.