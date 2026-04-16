МИД ИРИ: Иран не рассматривал передачу урана США

МИД ИРИ: Тегеран не будет передавать США высокообогащенный уран, такой вопрос никогда не рассматривался.

Пресс-секретарь дипведомства Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран не рассматривал передачу урана высокого уровня обогащения США. По словам Багаи, такая идея никогда не рассматривалась, однако власти ИРИ продолжают работать над другими вариантами решения ядерной проблемы. 

"Идея о том, что обогащенный уран Ирана может быть передан в США, никогда не обсуждалась. Существуют различные варианты решения вопросов, входящих в наше ядерное досье, но, как я уже сказал, передача обогащенного урана в США никогда не рассматривалась как вариант"

– Исмаил Багаи 

По словам Багаи, циркулирующая в прессе информация о возможной постоянной приостановке обогащения в Иране является частью медийного давления на иранскую переговорную группу, однако Тегеран будет придерживаться своих принципов по этому вопросу. 

Отметим, что Москва ранее выступила с предложением передать иранский уран для хранения или переработки на территории РФ. Тегеран поблагодарил Москву за конструктивную позицию.

