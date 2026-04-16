США планируют провести переговоры с Ираном 20 апреля – СМИ

Новые переговоры США и Ирана, вероятно, состоятся в Пакистане 20 апреля. Такую информацию публикует газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

По информации издания, переговорная группа Дональда Трампа уже сформирована и готова приступить к работе, как только дата встречи будет утверждена официально.

При этом отмечается, что серия консультаций, прошедшая в минувшие выходные, не принесла результатов, способных положить конец текущему противостоянию.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой в результате авиаударов был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал военные базы США в Персидском заливе.

В ночь на 8 апреля 2026 года стороны договорились о двухнедельном прекращении огня. Первый раунд переговоров при посредничестве Пакистана прошел 11–12 апреля в Исламабаде, но не принес результатов.