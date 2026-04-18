Компания Shirak Avia начала летать из Армении в Казахстан

Прямое авиасообщение между Ереваном и Астаной. открылось 20 апреля Пассажирские самолеты будут летать по новому направлению раз в неделю.

Столицы Армении и Казахстана с 20 апреля связали новые регулярные авиарейсы армянской компании Shirak Avia. Такую информацию опубликовала пресс-служба ереванского международного аэропорта Звартноц.

Представители аэропорта уточнили, что полеты по этому маршруту планируется выполнять один раз в неделю по понедельникам.

Для удобства пассажиров билеты на новые рейсы уже доступны для бронирования на официальном сайте авиаперевозчика и во всех профильных кассах. Точное время вылета и прибытия можно уточнить в актуальном расписании аэропорта.

Ожидается, что запуск прямого маршрута положительно скажется на развитии туристического потока между Арменией и Казахстаном. Кроме того, регулярные перелеты помогут укрепить деловые связи и сделают логистику значительно комфортнее для представителей обеих стран.