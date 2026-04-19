Власти Северной Осетии будут развивать конный спорт

Уже через три года в столице Северной Осетии Владикавказе заработает федеральный центр конного спорта, который будет продолжать и развивать традиции коневодства и конный спорт в республике.

Власти Северной Осетии уже в будущем 2027 году начнут строительство федерального центра конного спорта, который может заработать к концу 2028 года, сообщил сегодня директор Республиканской конноспортивной школы Олег Дзалаев.

"При поддержке главы Северной Осетии, я думаю, через 2−3 недели будем встречаться в Минспорта, полная поддержка оказана со стороны президента Федерации конного спорта Марины Сечиной. Где-то за полтора года сможем реализовать, к концу 2028 года уже планируем закончить"

- Олег Дзалаев

Строительство центра обойдется республике в сумму от 3 до 5 млрд рублей - уже разработан дизайн-проект, после утверждения которого будет составлена проектно-сметная документация и просчитана окончательная стоимость спортивного сооружения, отметил чиновник, передает портал "Это Кавказ".

Строиться федеральный центр конного спорта будет в столице республики Владикавказе. Его задача – возродить осетинскую школу коневодства и развивать конный спорт в регионе, для чего центр укомплектуют опытными тренерами и специалистами, а также оснастят современным оборудованием и тренажерами.

Напомним, ранее мы писали: федеральный центр направит Северной Осетии в текущем 2026 году свыше 30 млрд рублей, которые будут пущены на развитие социальной инфраструктуры в республике и поддержку базовых отраслей экономики. Они будут переданы региону на безвозмездной основе, рассказал глава республики Сергей Меняйло.