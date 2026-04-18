Росатом объявил о скором запуске первого энергоблока АЭС "Аккую"

Алексей Лихачев заявил о скором запуске первого энергоблока АЭС "Аккую". Подключение электростанции к энергосистеме Турции запланировано зимой 2026 года.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что приоритетная задача госкорпорации заключается в том, чтобы произвести энергетический пуск, подключить к сети и дать электричество на первом блоке АЭС "Аккую". Об этом он сообщил журналистам на стройплощадке атомной электростанции в Турции.

Лихачев рассказал о текущем этапе строительства и подчеркнул, что готовность первого блока составляет около 99%. При этом, согласно его данным, объем работ по запуску и настройке оборудования уже выполнен на 65%.

Затрагивая финансовую сторону вопроса, он добавил, что Росатом уже ведет предметные переговоры с турецкой стороной о параметрах совместного участия в капитале проекта.

Руководитель Росатома также пояснил, что обслуживать станцию будет смешанная команда, в которой доли специалистов из России и Турции окажутся примерно равными. Помимо этого, он подтвердил создание устойчивой связи первого энергоблока с энергосистемой и анонсировал подключение станции к электросети Турции в декабре.

В дальнейшем в течение 2026 года сторонам предстоит провести все оставшиеся процедуры по выводу АЭС "Аккую" на полную мощность под строгим контролем ведомств двух стран.

Напомним, АЭС "Аккую" возводится на побережье Средиземного моря и является первым объектом атомной энергетики в Турции. Масштабный проект реализуется на основе межправительственного соглашения и строится совместно с Росатомом.