Вестник Кавказа

Байрактар назвал дату подачу электроэнергии с первого блока АЭС "Аккую"

Макет ядерного реактора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Альпарслан Байрактар поделился информацией относительно планов подачи электроэнергии со строящейся АЭС "Аккую".

Глава Минфина Турции Альпарслан Байрактар рассказал о сроках подачи электроэнергии с первого блока строящейся при участии "Росатома" АЭС "Аккую". По словам главы ведомства, первую энергию станция может дать в октябре. 

"Октябрь как дата начала подачи первого электричества с "Аккую" - это вполне оптимистичный прогноз. Возможно, понадобится чуть больше времени. Строительство первого энергоблока завершено на 99%"

– Альпарслан Байрактар

По словам Байрактара, на объекте запланировано множество тестов, которые являются необходимым этапом запуска станции. 

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что первый энергоблок "Аккую" должен начать работу в декабре этого года.

