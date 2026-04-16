Байрактар назвал дату подачу электроэнергии с первого блока АЭС "Аккую"

Альпарслан Байрактар поделился информацией относительно планов подачи электроэнергии со строящейся АЭС "Аккую".

Глава Минфина Турции Альпарслан Байрактар рассказал о сроках подачи электроэнергии с первого блока строящейся при участии "Росатома" АЭС "Аккую". По словам главы ведомства, первую энергию станция может дать в октябре.

"Октябрь как дата начала подачи первого электричества с "Аккую" - это вполне оптимистичный прогноз. Возможно, понадобится чуть больше времени. Строительство первого энергоблока завершено на 99%"

– Альпарслан Байрактар

По словам Байрактара, на объекте запланировано множество тестов, которые являются необходимым этапом запуска станции.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что первый энергоблок "Аккую" должен начать работу в декабре этого года.