Армения и Турция обсудили перспективы сотрудничества и региональные вопросы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках дипломатического форума в Анталье представители Армении и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, региональный мир и совместные проекты.

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 17 апреля провел встречу с заместителем главы МИД Турции Беррис Экинджи в ходе Анталийского дипломатического форума. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Республики Армения.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров дипломаты подробно обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, а также последние региональные события. Собеседники особо подчеркнули важность укрепления мира и дальнейшего расширения сотрудничества между Арменией и Турцией.

Помимо этого, Костанян и Экинджи затронули возможности практической реализации различных профильных инициатив. В первую очередь речь шла о совместных проектах, обеспечивающих как двустороннюю, так и широкую региональную взаимосвязанность.

Напомним, сейчас в Турции проходит V Анталийский дипломатический форум, организованный при поддержке президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и посвященный теме управления неопределенностью в будущем. В масштабном мероприятии принимают участие более 20 глав государств и правительств, а также свыше 50 министров иностранных дел.

Программа форума включает более 40 сессий, на которых обсуждаются вопросы глобальной трансформации и актуальные региональные события в политической и экономической сферах.

