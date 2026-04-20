В Белом доме началось совещание по ситуации в Иране

Совещание по переговорному процессу в Пакистане началось в Белом доме. В Вашингтон прибыли ключевые фигуры команды Трампа.
В Белом доме проходит встреча представителей администрации лидера США Дональда Трампа. По данным СМИ, стороны намерены обсудить ситуацию вокруг переговорного процесса в Иране.
По информации CNN, в столичную резиденцию Трампа прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Ранее в СМИ сообщалось, что поездка Вэнса в Пакистан находится под вопросом из-за позиции Тегерана, который не дал ответ на предложения США. Сами иранские власти заявили о готовности к переговорам только после снятия морской блокады со стороны США.