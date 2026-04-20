Вестник Кавказа

В Белом доме началось совещание по ситуации в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совещание по переговорному процессу в Пакистане началось в Белом доме. В Вашингтон прибыли ключевые фигуры команды Трампа.

В Белом доме проходит встреча представителей администрации лидера США Дональда Трампа. По данным СМИ, стороны намерены обсудить ситуацию вокруг переговорного процесса в Иране

По информации CNN, в столичную резиденцию Трампа прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. 

Ранее в СМИ сообщалось, что поездка Вэнса в Пакистан находится под вопросом из-за позиции Тегерана, который не дал ответ на предложения США. Сами иранские власти заявили о готовности к переговорам только после снятия морской блокады со стороны США. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
960 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.