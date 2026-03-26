В Грузии объявят кандидатов на патриарший престол

28 апреля Священный Синод определит трех основных кандидатов на патриарший престол ГПЦ. Католикос-патриархом станет кандидат, который наберет наибольшее число голосов.

Священный Синод Грузинской православной церкви 28 апреля соберется на заседание, на котором будут представлены три кандидата на пост патриарха.

Выборная процедура предполагает, что будущий глава ГПЦ получит свыше половины голосов членов Синода. Однако возможно и повторное голосование, если католикос-патриарх не будет избран в "первом туре".

По информации грузинских СМИ, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) обладает наиболее сильными позициями в контексте выборов патриарха. Владыка Шио является временным главой ГПЦ после смерти Илии II в марте этого года.