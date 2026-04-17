Хезболла впервые с начала прекращения огня ударила по позициям Израиля

В группировке "Хезболла" сообщили об ударах по позициям израильской армии. Удары были совершено сегодня почти четыре часа назад.

Ливанское движение "Хезболла" атаковала позиция армии Израиля впервые с начала режима прекращения огня. Об этом сказано в заявлении, сделанном 21 апреля пресс-службой движения.

В группировке отметили, что в 18:50 (мск) нанесли удары по позициям израильской армии с помощью ракет и беспилотников

"Бойцы исламского сопротивления во вторник в 18.50 нанесли удар ракетным залпом и группой ударных беспилотников по артиллерийской позиции израильской армии в поселении Кфар-Гилади – источнику последнего артиллерийского обстрела в направлении населенного пункта Яхмар аш-Шакиф"

– "Хезболла"

Уточняется, что данная атака была совершена в ответ на грубые и задокументированные нарушения со стороны Израиля, число которых, согласно заявлению, превысило 200 с момента вступления в силу режима прекращения огня.

Напомним, Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня на прошлой неделе. Оно вступило в силу в ночь с 16 на 17 апреля.