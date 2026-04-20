Уиткофф и Кушнер не вылетели в Пакистан на переговоры с Ираном – СМИ

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Axios: Уиткофф и Кушнер не вылетели в Пакистан на переговоры с Ираном. Не исключена их встреча с Трампом.

Американские переговорщики – спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер – еще остаются в США. Ранее представители дипломатии Дональда Трампа были отправиться в Пакистан на переговоры с Ираном, поведал журналист Axios Барак Равид. 

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также по-прежнему находятся в США. Самолет Министерства внутренней безопасности, который должен был сегодня утром доставить их из Майами в Европу и далее в Пакистан, вылетел лишь несколько минут назад и сейчас направляется в Вашингтон"

– Барак Равид

По словам Равида, не исключено, что Уиткофф и Кушнер намерены провести встречу с Дональдом Трампом. 

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф, Кушнер и вице-премьер Джей Ди Вэнс отправились в Пакистан. Власти Ирана заявили, что не намерены участвовать в консультациях, пока Вашингтон не снимет морскую блокаду страны.

Вам может быть интересно

