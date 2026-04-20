Трамп: Отмена блокады Ормуза сделает невозможной сделку США и Ирана

Президент США Дональд Трамп считает сохранение морской блокады Ормузского пролива необходимым условием для заключения соглашения между США и Ираном. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети.

"Если мы это сделаем (отменить морскую блокаду), то никакой сделки с Ираном уже и быть не может, если только мы не разбомбим остальную часть страны, включая руководство"

- Дональд Трамп

Кроме того, он отметил, что вооруженные силы США останутся в состоянии повышенной готовности до момента, пока Иран не определится со своей позицией по предлагаемому соглашению.

Напомним, Иран и США объявили о прекращении огня две недели назад, после чего провели переговоры в Исламабаде, завершившиеся безрезультатно, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов, хотя о возобновлении боевых действий не сообщалось.

Как сообщило агентство Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны. По информации агентства IRNA, Иран принял это решение из-за продолжающейся блокады в Ормузском проливе и нереалистичных требований США.