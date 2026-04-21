Минтранс напомнил правила проезда Крымского моста

Вскоре в стране наступят долгожданные майские праздники, и многие российские автотуристы планируют провести их в Крыму, в связи с чем Минтранс РФ в очередной раз напомнил правила проезда по Крымскому мосту, говорится в сообщении ведомства.

"На специально оборудованных площадках сотрудники УВО Минтранса России проводят 100% досмотр всего проезжающего транспорта, а также граждан и багажа"

- сообщение министерства

В ведомстве напомнили: проезд по мосту разрешен только легковым автомобилям категории В, мотоциклам, пассажирским минивэнам и микроавтобусам, для всех других типов автомобилей проезд по транспортной артерии запрещен, передает ТАСС.

Особо сотрудники министерства акцентировали внимание владельцев гибридных автомобилей и электромобилей на то, что мост закрыт и для такого транспорта, и во избежание недоразумений им следует выбирать альтернативный маршрут – проезд по трассе Р-280 "Новороссия".

Особые требования предъявляются к багажу путешественников – если его габариты не превышают 60×70 см, то им будет достаточно пройти ручной досмотр, а вот выходящий за эти габариты груз будет досматриваться на стационарном инспекционно-досмотровом комплексе, говорится в сообщении.

И еще один нюанс: с собой можно провозить бытовую технику и даже электросамокаты и устройства с аккумуляторами, но – не более двух штук при условии, что размеры их аккумуляторов не превышают 515×225×225 мм.

Достоверные сведения о времени ожидания и очереди на пунктах досмотра можно узнать в официальном канале Крымского моста, напомнили в Минтрансе.